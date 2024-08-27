خدمة "الواتساب" تسهّل عملية الحصول على مواعيد وحدة تخطيط المخ بـ"إرادة الطائف"

وأوضحت إدارة المجمع أن هذه الخدمة تسهّل على المستفيد الحصول على المواعيد دون تكبده عناء الحضور والانتظار لفترات طويلة لتسليم طلبه وتسجيله من خلال موظفي التخطيط؛ لا سيما أن عملية تخطيط المخ تستغرق أكثر من نصف ساعة للحالة الواحد.