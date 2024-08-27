خدمة "الواتساب" تسهّل عملية الحصول على مواعيد وحدة تخطيط المخ بـ"إرادة الطائف"

فعّلت وحدة تخطيط المخ بمجمع إرادة والصحة النفسية عضو تجمع الطائف الصحي، خدمة استقبال طلبات التخطيط عن طريق الواتساب، الذي أعلن عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي للتجمع الصحي ومجمع إرادة والصحة النفسية.
وأوضحت إدارة المجمع أن هذه الخدمة تسهّل على المستفيد الحصول على المواعيد دون تكبده عناء الحضور والانتظار لفترات طويلة لتسليم طلبه وتسجيله من خلال موظفي التخطيط؛ لا سيما أن عملية تخطيط المخ تستغرق أكثر من نصف ساعة للحالة الواحد.
وأضافت أيضًا أنه تم نشر رمز الباركود الخاص بالخدمة بمستشفى الأطفال بالتعاون مع إدارة المستشفى لاستقبال طلبات تخطيط المخ للأطفال دون حضور أولياء الأمور لمجمع إرادة.
وذكرت إدارة وحدة تخطيط المخ بالمجمع، أن عدد المستفيدين خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ 550 مستفيدًا.