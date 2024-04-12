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خطيب الجمعة بالمسجد النبوي محذرًا: إيّاك أن تعود بعد أن صرت حرًّا إلى رقّ الأوزار

"بن طالب": مَن عزم أن يرجعَ إلى المعاصي بعد الشهر ويعود حريٌّ أن يكون صومه عليه مردود