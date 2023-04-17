"ضرية القصيم" تسجل أعلى كمية أمطار في المملكة.. خلال 24 ساعة

سجّلت محافظة ضرية بمنطقة القصيم، أعلى كمية لهطولات الأمطار في المملكة من الساعة 9 صباح يوم السبت 15 أبريل الجاري حتى الساعة 9 صباح يوم الأحد 16 أبريل؛ حيث بلغت الكمية 69.0 ملم.