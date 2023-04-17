"ضرية القصيم" تسجل أعلى كمية أمطار في المملكة.. خلال 24 ساعة

سجّلت محافظة ضرية بمنطقة القصيم، أعلى كمية لهطولات الأمطار في المملكة من الساعة 9 صباح يوم السبت 15 أبريل الجاري حتى الساعة 9 صباح يوم الأحد 16 أبريل؛ حيث بلغت الكمية 69.0 ملم.
وبحسب ما سجّلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة، فقد جاء في المركز الثاني بعد محافظة ضرية، مركز القرين بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، حيث بلغت كمية الأمطار 44.80 ملم.
وسجّلت محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة أقل كمية لهطولات الأمطار في المملكة بلغت 60 ملم.
وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة في "إنفوجرافيك" نشرته، إلى حجم تخزين المياه خلف السدود من الساعة 9 صباح السبت 15 أبريل حتى الساعة 9 صباح الأحد 16 أبريل 2023م، حيث بلغ 756 مليوناً و622 ألف م³.
وبلغ حجم السيول الواردة 28.123.553م³، وبلغ حجم المياه المنصرفة من البوابات 435.151 - م³، فيما بلغ إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة 975.592 - م³، وبلغ حجم التغير في التخزين أيضاً 27.147.961 - م³، في حين بلغ حجم استهلاك محطات التنقية من السدود والبحر 540.441-م³.