"هيئة الطرق": ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق الرياض-نجران- شرورة إلى 25%

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية قطاع الطرق التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير طرق ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة. وأوضحت الهيئة، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 25%، مؤكدة أنها راعت في تنفيذه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ عديدٍ من الأعمال شملت أعمال الكشط والسفلتة بطول 9 كم، والدهانات الأرضية بطول 4050 م2، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز المعدنية الواقية؛ حيث تهدف هذه الأعمال إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة.