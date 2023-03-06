شاهد.. فارسات سعوديات يُرقِّصن الخيل ويرمين الرمح في سفاري بقيق

وتقول "نورة": "أنا مدربة معتمدة للرمح والسيف من على ظهر الخيل، وسبق لي أن شاركت في عدد من الفعاليات الدولية، وكنت أول فارسة تمثل المملكة، في بطولة الأردن، التي حققت فيها مركزًا متقدمًا، كما شاركت في بطولات محلية عدة، مثل التقاط الأوتاد، والرماية من على ظهر الخيل، إلى جانب مشاركة دولية أخرى في تركيا".