"الحياة الفطرية" يرصد مواطنًا يقوم بإلقاء أطعمة لقرود البابون

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أعلن قبل أسبوع، أنه تمت معالجة تزايد أعداد قرود البابون في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتجري معالجة القرود في مناطق عسير والباحة والطائف التي تشكل كثافة عالية، وفي منطقة جازان التي تشكّل كثافة متوسطة، فيما تجري المعالجة في منطقة نجران ومنطقة المدينة المنورة اللتين تشكلان كثافة منخفضة لقرود البابون.