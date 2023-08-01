محليات
"الحياة الفطرية" يرصد مواطنًا يقوم بإلقاء أطعمة لقرود البابون
ما يعدّ مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن كاميرات المراقبة التابعة للمركز، رصدت مواطنًا يقوم بإلقاء أطعمة لقرود البابون؛ ما يعدّ مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأكّد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر"؛ أن عقوبة إطعام قرود البابون غرامة مالية تبلغ 500 ريال.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أعلن قبل أسبوع، أنه تمت معالجة تزايد أعداد قرود البابون في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتجري معالجة القرود في مناطق عسير والباحة والطائف التي تشكل كثافة عالية، وفي منطقة جازان التي تشكّل كثافة متوسطة، فيما تجري المعالجة في منطقة نجران ومنطقة المدينة المنورة اللتين تشكلان كثافة منخفضة لقرود البابون.