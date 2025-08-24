جمعية "دمي" تطلق حملاتٍ للتبرع بالدم في مختلف مناطق المملكة

أطلقت جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية (دمي) حملات تبرع بالدم في جميع مراكزها على مستوى المملكة، تعزيزًا لرسالتها الإنسانية في خدمة المرضى ودعم بنوك الدم، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للتبرع بالدم.