جمعية "دمي" تطلق حملاتٍ للتبرع بالدم في مختلف مناطق المملكة

أطلقت جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية (دمي) حملات تبرع بالدم في جميع مراكزها على مستوى المملكة، تعزيزًا لرسالتها الإنسانية في خدمة المرضى ودعم بنوك الدم، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للتبرع بالدم.
وشهدت المراكز منذ انطلاق الحملة إقبالًا من المواطنين والمقيمين، الذين بادروا بالمشاركة والتبرع تعبيرًا عن وعي مجتمعي متنامٍ وإيمان راسخ بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ المرضى.
وتواصل جمعية أصدقاء بنوك الدم دورها كأول جمعية متخصصة في مجال التبرع بالدم بالمملكة؛ بهدف الإسهام في تعزيز ثقافة التبرع ودعم القطاع الصحي.
يذكر أن جمعية "دمي" أسهمت في خدمة أكثر من 235,000 مستفيد من مرضى العمليات والحوادث والحالات الحرجة عبر (10) مراكز متخصصة تستقبل أكثر من (25,000) متبرع سنويًا.