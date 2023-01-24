‏لا تغرك الحفلات.. مختص نفسي: "ألم الطلاق على الزوجين يعادل إحساس وفاة الشريك"

‏وتابع "النعمي": على النقيض من اضطرابات الصحة النفسية التي تحدث تلقائيًّا؛ فإن صرعات قضايا الحياة النفسية متجذرة في أحداث مهمة ومحددة، تعطل قدرة الشخص على تحقيق الانسجام العاطفي والعمل بطرق صحية؛ لافتًا إلى أن الطلاق هو واحد من أكثر مراحل قضايا الحياة انتشارًا، ويعترف به مقياس هولمز وراهي للإجهاد، باعتباره "ثاني أكثر أحداث الحياة إرهاقًا وألمًا" والتي يمكن أن يواجهها الشخص بعد وفاة الشريك، وقد يجد الشخص نفسه في عزلة عن العائلة والأصدقاء، والمعاناة من انعدام الأمن العميق والتصرف بطرق مدمرة وغير معهودة، وتتخلق لدى الشخص أفكار تداخلية تجعله يشعر بإحساس ساحق باليأس، قد تظهر مشاعر الاكتئاب والقلق التي تمنعه من تجربة المتعة أو تصور مستقبل بهيج لنفسه.