سوق7 بقيادة شركة "أزاد العقارية" يسابق الزمن واعدًا بااقتراب افتتاحه خلال عام 2022م، مؤكدًا بأنه سيكون وجهة تسوق متكاملة فريدة من نوعها لسكان مدينة جدة وزوارها.

تعد شركة أزاد العقارية من أبرز شركات التطوير العقاري، تأسست في عام ٢٠١٧م، مقرها مدينة جدة، وهي شركة متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات والمشاريع العقارية، وتعمل على تمكين القطاع مستندة على معايير عالية للجودة والخدمات المبتكرة بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠م.