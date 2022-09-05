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سوق7 بقيادة شركة "أزاد العقارية" يسابق الزمن واعدًا بااقتراب افتتاحه خلال عام 2022م، مؤكدًا بأنه سيكون وجهة تسوق متكاملة فريدة من نوعها لسكان مدينة جدة وزوارها.

سبق
سبق

العمل الدؤوب جارٍ وبمراحل متقدمة وسريعة على سفلتة الشوارع والأرصفة وإنارة المرحلة الأولى من سوق 7، استعداداً للافتتاح واستقبال الزوار في سوق7 والذي أطلقنا عليه شعار "سوق الكل" الذي سيعيد تعريف مفهوم التسوق الشعبي لكافة شرائح المجتمع.

سوق7 أضاف العديد من العلامات والأنشطة التجارية المهمة ويجري إضافة المزيد، مثل جراند سينما بمنطقة الترفيه، وأسواق بن داوود بمنطقة المواد الغذائية ومعرض جيوردانو والعديد من العلامات التجارية المميزة الأخرى والتي ستنضم إلينا لاحقاً.

• مستجدات المرحلة الأولى (منطقة المفروشات و المنزل ومنطقة الإلكترونيات): جاري العمل الدؤوب وبمراحل متقدمة وسريعة على سفلتة الشوارع والأرصفة والإنارة.

• مستجدات المرحلة الثانية (منطقة المواد الغذائية ومنطقة الأزياء ومنطقة مواد البناء): أعمال البناء تتم على قدم وساق، حيث وصلنا إلى نسبة ٢٥٪ من الإنجاز، كما تم تأجير منطقة مواد البناء في سوق7 من قبل شركة ريادة القابضة، والتي تمثل ١٤٪ من إجمالي مساحة المشروع.

• مستجدات المرحلة الثالثة (المنطقة المركزية والسينما والترفيه): جاري العمل على ترسية المقاول.

كما تم تدشين شعار سوق7 "سوق الكل" والذي تم تصميمه وإنشاؤه ليكون السوق الذي يلبي تجربة جميلة وفريدة للكل، مشاركةً للسعادة والحماس بقرب افتتاح المرحلة الأولى من سوق7.

تعد شركة أزاد العقارية من أبرز شركات التطوير العقاري، تأسست في عام ٢٠١٧م، مقرها مدينة جدة، وهي شركة متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات والمشاريع العقارية، وتعمل على تمكين القطاع مستندة على معايير عالية للجودة والخدمات المبتكرة بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠م.

جدة
شركة أزاد العقارية

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