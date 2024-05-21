انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الرياح.. مشاريع الطاقة المتجددة السعودية تؤتي أكلها

وبالنظر إلى ما تملكه السعودية من إمكانات، فلا يمكن تجاهل ما تتمتع به البلاد من شواطئ بحرية طويلة قادرة على إنتاج أكثر من 200 جيجا واط من طاقة الرياح عند الاستفادة منها بمتوسط قدرة يبلغ 35.2%، وهذا معدل أعلى من معظم البلدان التي تضع خططًا لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتماداً على الرياح، ويشمل ذلك الولايات المتحدة (33.9%)، والمملكة المتحدة (27.8%)، والدنمارك (28.4%)، وألمانيا (19%).