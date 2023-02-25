متحدث "إغاثي الملك سلمان": إجمالي المساعدات السعودية بلغ 14 طائرة

أكّد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي؛ أن إجمالي المساعدات السعودية لمتضرّري الزلزال في تركيا وسوريا حتى الآن، بلغ 14 طائرة يضم كل طائرة ما بين 30-40 طناً من المساعدات.
وأضاف الجطيلي؛ في حديثه لبرنامج 120 على "الإخبارية"، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ركّزت على التدخل الإنساني العاجل في الأمن الغذائي وقطاع الإيواء والقطاع الصحي، والمساعدات الطبية.
ولفت إلى أن المساعدات توزّعت في أكثر من منطقة، وجزءٌ منها ذهب إلى الجانب السوري، حيث دخلت 44 شاحنة تحمل الفرش والأغطية والمواد الغذائية.