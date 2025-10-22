المملكة تدين مصادقة الكنيست على قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكافة الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة موقفها الراسخ والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.