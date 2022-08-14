انطلاق الدورة التأسيسية لمنسوبي المساجد المُعَينين على نظام العقود في مكة و5 محافظات بالمنطقة

وتُعقد الدورة بالعاصمة المقدسة في جامع عائشة الراجحي، كما بدأت في خمس محافظات بالمنطقة، ضمن خطة التدريب والتأهيل التي يعمل عليها المعهد خلال العام 1443- 1444هـ؛ تحقيقًا لرسالته في تنمية وتطوير قدرات منسوبي المساجد مواكبة لرؤية المملكة 2030.