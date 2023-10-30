154.6 مليار ريال.. stc تحقّق أعلى إيرادات لها على الإطلاق لفترة الـ 9 أشهر

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح الذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-80-2022م، بتوزيع 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة، سوف تقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,993.80 مليون ريال سعودي على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2023م، أي ما يعادل 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 15.493.743 سهماً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م.