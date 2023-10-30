154.6 مليار ريال.. stc تحقّق أعلى إيرادات لها على الإطلاق لفترة الـ 9 أشهر

أعلنت stc نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.
وكشفت النتائج عن ارتفاع الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 9.10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 54.612 مليون ريال سعودي، وارتفاع إجمالي الربح خلال تلك الفترة بنسبة 1.80% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 28.875 مليون ريال سعودي.
وأوضحت النتائج المالية انخفاض الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال فترة التسعة أشهر بنسبة (2.35%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 19.116 مليون ريال سعودي، وارتفاع صافي الربح خلال الفترة نفسها بنسبة 17.08% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 11.021 مليون ريال سعودي.
وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح الذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-80-2022م، بتوزيع 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة، سوف تقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,993.80 مليون ريال سعودي على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2023م، أي ما يعادل 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 15.493.743 سهماً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 21-04-1445هـ الموافق 05-11-2023م والمقيدين في سجل مساهمي إس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 09-05-1445هـ؛ الموافق 23-11-2023م.
وتعليقاً على النتائج، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، عليان بن محمد الوتيد؛ أن نتائج وأداء المجموعة لفترتَي الثلاث أشهر وتسعة أشهر كانت -ولله الحمد- ممتازة ومتوافقة مع توقعاتنا، وتعكس التزام المجموعة بتنفيذ إستراتيجيتها "تجرأ 2.0" وخططها التشغيلية والمالية.
وأضاف الوتيد؛ أنه خلال الربع الثالث من هذا العام، استحوذت مجموعة stc على حصة 9.9% في مجموعة Telefónica بقيمة 8.5 مليار ريال سعودي، وتعد Telefónica واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم وتتمتع بحصة سوقية في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى البرازيل.
ويهدف هذا الاستثمار إلى توطيد العلاقة الإستراتيجية والتعاون بين الشركتين، والاستفادة من الفرص المتاحة.
وتماشياً مع إستراتيجية الشركة الطموحة للتوسع والنمو المستدام "تجرأ 2.0"، فقد قامت المجموعة بعديدٍ من الاستثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، وكان آخرها صفقة استحواذ شركة الأبراج التابعة للمجموعة "توال" على أبراج شركة United Group في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، التي أعلنت أخيراً عن استكمال الاستحواذ والبدء بعملياتها بشكل رسمي.
واستمراراً لدعم المجموعة للتحول الرقمي، فقد وقعت شركة iot squared، التابعة لمجموعةstc ، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على كامل أسهم شركة Machinestalk التي تعد واحدة من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء.
وتابع الوتيد، يعد هذا الاستحواذ امتداداً لدور المجموعة الرائد في تبني تقنيات رقمية متطورة وقيادة التحول الرقمي في المنطقة، وسيسهم في مواكبة الطلب المتنامي على تقنيات إنترنت الأشياء والتوسع في تقديم خدمات ومنتجات شاملة في هذا السوق الواعد.
وامتداداً لرؤية المجموعة وريادتها في المجال الرقمي في المملكة، فقد حققت الشركة التابعة للمجموعة، sirar by stc، المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الحادية عشرة عالمياً من بين أفضل 250 مزوداً لخدمات الأمن السيبراني ضمن قائمة "MSSP “Alert لعام 2023، التي تستند إلى البحث الموسع الذي أجرته مؤسسة CyberRisk Alliance. ومنذ انشاء sirar by stc مطلع عام 2021، عملت الشركة على ترسيخ مكانتها من خلال منظومة شراكات وثيقة تجاوزت 100 شريك من مختلف القطاعات.
ويعكس هذا الإنجاز قدرات وإمكانات الشركة بتقديم خدمات سيبرانية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتحقيق التوسع والنمو في هذا المجال الهام والواعد.
ووقعت مجموعة stc مذكرة تفاهم واتفاقية مع مجموعة "روشن" المطور العقاري الرائد وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، اشتملت على بناء أبراج شبكة الجيل الخامس 5G وتقديم حلول المنازل والمدن الذكية، إضافة إلى تطبيق تقنيات البيانات الضخمة وانترنت الأشياء IoT.
تأتي اتفاقية الشراكة بين stc و"روشن" ضمن إستراتيجية المجموعة لبناء القدرات والبنية الرقمية المتطورة وتقديم أحدث الحلول الرقمية والخدمات المبتكرة في المناطق والمشاريع جديدة في المملكة.
ويهدف تبني تقنيات وتطبيقات المدن الذكية في مشاريع "روشن"، إلى تعزيز وإثراء جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرامية إلى بناء مجتمع واقتصاد رقمي مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة.
وتسعى مجموعة stc إلى الاستمرارية في التطور والنجاح وقيادة المجال الرقمي والاتصالات من خلال الدخول في استثمارات وشراكات واتفاقيات محلية وإقليمية وعالمية في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتماشى مع محاور إستراتيجيتها "تجرأ 2.0"، كما تدعم المجموعة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال لعب دور عميق ومؤثر في التحول الرقمي، ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، بل الذهاب أبعد لصناعة الأثر في منطقة الشرق الأوسط والعالم.