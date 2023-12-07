كلمة ولي العهد عن ميزانية 2024 تؤكد حرص القيادة على مواصلة البناء

كما أظهرت كلمة سموه النتائج الإيجابية المتحققة في الاقتصاد السعودي، والنمو المتسارع في كل المجالات، والذي يأتي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر من سمو ولي العهد -حفظهما الله- على كل المشروعات والمبادرات، ومدى الاستفادة من المقومات المحلية، لتعزيز موقع المملكة إقليميًّا وعالميًّا.