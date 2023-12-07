كلمة ولي العهد عن ميزانية 2024 تؤكد حرص القيادة على مواصلة البناء

عكست كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن ميزانية 2024، حرص القيادة على رفع جودة الحياة للمواطنين وتقديم الخدمات اللازمة، كذلك مواصلة مسيرة النماء والبناء لتحقيق مستهدفات وبرامج وطننا المعززة لمكانة ومتانة السوق السعودي بين الأسواق العالمية.
حملت ميزانية 2024 تفصيلات تناولت جوانب التنمية الشاملة، ولم تستثنِ دعم الفئات المحتاجة، مع خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات غير النفطية حتى ارتفع عدد السعوديين في سوق العمل خلال هذا العام إلى 2.3 مليون سعودي.
أيضًا أبرزت أرقام ميزانية 2024 نجاح السياسات المالية التي انتهجتها المملكة مبكرًا عبر رسم خطة عمل اقتصادية لمواجهة أي انعكاسات تؤثر على حجم النمو، حتى ارتفعت الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر سلسلة إصلاحات جوهرية رفعت كفاءة المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال.
كما أظهرت كلمة سموه النتائج الإيجابية المتحققة في الاقتصاد السعودي، والنمو المتسارع في كل المجالات، والذي يأتي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر من سمو ولي العهد -حفظهما الله- على كل المشروعات والمبادرات، ومدى الاستفادة من المقومات المحلية، لتعزيز موقع المملكة إقليميًّا وعالميًّا.
أيضًا يؤكد تصريح سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع إقرار ميزانية عام 2024م مدى النجاحات المتحققة خلال العام 2023م، والتي أثمرت إيجابيًّا برفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وحرص المملكة على المضيّ للأمام لتعزيز اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام لمستقبل يليق بمكانتها.