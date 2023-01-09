"الدرعية": عاصمة الدولة السعودية الأولى تتلألأ تحت رعاية ولي العهد.. وهذه تفاصيل تطويرها

ولا تكتسب المدينة أهميتها من كونها فقط عاصمة للدولة السعودية الأولى؛ إذ كان حي الطريف التاريخي مقرًّا لحكم الدولة خلال عصور ازدهارها، بل كذلك من كونها منطقة تراثية وأثرية بالغة الأهمية؛ إذ يضم الحي حاليًا عددًا من المتاحف، أبرزها متحف الدرعية الذي يقدم عرضًا لتاريخ وتطور الدولة السعودية الأولى من خلال الأعمال الفنية والرسومات والنماذج والأفلام الوثائقية، ومتحف الخيل العربي، والمتحف الحربي، وجامع الإمام محمد بن سعود "الجامع الكبير"، وكان أئمة الدولة يُؤمِّون الناس فيه لصلاة الجمعة.