ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى 10 لغات عالمية

وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: خطبة الجمعة تترجم عبر "10" لغات عالمية؛ هي: "الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والفارسي، والتركي، والملايو، والروسي، والصيني، والبنغالي، والهوسا"؛ من خلال "مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد" التابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب المسجد الحرام وخطبة عرفة، والتي تمكّن الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر منصّة منارة الحرمين أو عبر الموجات الإذاعية "fm"، بالتزامن مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام.