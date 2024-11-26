أمانة الشرقية تضبط 150 طنًّا من الخضار والفواكه والكماليات في الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، حملة على الباعة الجائلين المخالفين في صناعية دلة، وحي المنار بالدمام، التي أسفرت عن ضبط 150 طنًا من الخضار والفواكه، والكماليات والملابس، ورصد 7 من المخالفين.