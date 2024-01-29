كنوز الجمال على بساط الرمال والثلوج.. سحر "علقان" بين كشتة وقوافل وذكريات

أما عبدالإله الناصر فيقول: "التنزه في هذه الأجواء ممتع، خاصة لهواة الكشتات؛ حيث إن الطقس في هذه الأيام يميل إلى البرودة بشكل كبير خاصة في أوقات المساء التي يحلو فيها السمر مع مجموعة متناغمة يعشقون مثل هذه الرحلات الشتوية، وأطالب هواة الرحلات البرية بالحرص على البيئة ونظافة المكان قبل مغادرته؛ فمنطقة "علقان" من أجمل الأماكن التي قد يزورها الإنسان لروعة ما فيها من مكونات صخرية ورملية يندر مثيلها، إلى جانب تساقط الثلوج فيها خلال فترة الشتاء في ظاهرة مناخية هي الأجمل؛ فحينما يختلط بياض الثلج بلون الرمال ترتسم على الأرض لوحة ربانية يصعب على الإنسان تجاوزها أو وصفها".