تركي آل الشيخ: ذكرى يوم التأسيس باعثٌ على الاعتزاز بالجذور التاريخية

وأشار "آل الشيخ"، إلى أن تأسيس الدولة السعودية كان اللبنة الأولى للوقوف أمام التشتت الذي عاشته الجزيرة العربية قبل أن يبدأ الإمام محمد بن سعود، بتوحيد أرجائها بدءاً من الدرعية إلى جميع أنحاء البلاد، لترسخ لحضارة وتاريخ وثقافة عريقة.