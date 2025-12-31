أمير الشرقية يدشّن محطتين لتحلية المياه ومنصة خيرية تخدم 60 ألف مستفيد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء في ديوان الإمارة، محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه، إلى جانب المرحلة الثانية من منصة "خير الشرقية"، وذلك ضمن عدد من المشاريع التنموية والخيرية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التكامل بين الجهات الخيرية والتنموية.
وأكد سموه أهمية هذه المبادرات في رفع مستوى جودة الحياة، وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيدًا بدور الشراكات المجتمعية والتكامل بين الجهات الخيرية والقطاع الخاص، وما تحققه من أثر فاعل في دعم مسارات التنمية المستدامة.
وشمل التدشين:
- محطة الوسيع لتنقية وتحلية المياه بمركز الوسيع في محافظة العديد.
- محطة الحيراء بمحافظة حفر الباطن.
- المرحلة الثانية من منصة "خير الشرقية"، التي تنظمها جمعية البركة الخيرية، وتُعنى بتوحيد الجهود الخيرية في المنطقة.
من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي، كلمة عبّر فيها عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمشاريع الخيرية، مستعرضًا أبرز ما تم تدشينه.
وأوضح أن محطة الوسيع تخدم أكثر من 6000 مستفيد بطاقة إنتاجية تبلغ 500 متر مكعب يوميًا، بدعم من مؤسسة علي بن عبدالعزيز الضويان الخيرية، ومؤسسة محمد بن عبدالله الماجد، وبإشراف جمعية البركة الخيرية، وتشغيل جمعية سقياهم الأهلية.
كما أشار إلى أن محطة الحيراء تهدف إلى توفير مياه نقية ومستدامة، بدعم من عبدالله بن محمد آل سليمان، وبإشراف الجمعية، وتنفيذ جمعية سقياهم الأهلية، في نموذج يعكس الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص.
وتسهم المرحلة الثانية من منصة "خير الشرقية" في توحيد جهود أكثر من 107 جمعيات، وتخدم أكثر من 60 ألف مستفيد، بدعم من مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، دعمًا للحوكمة والتحول الرقمي في القطاع الخيري.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الجهات المشاركة والداعمة، تقديرًا لإسهاماتهم في هذه المشاريع.