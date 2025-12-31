أمير الشرقية يدشّن محطتين لتحلية المياه ومنصة خيرية تخدم 60 ألف مستفيد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء في ديوان الإمارة، محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه، إلى جانب المرحلة الثانية من منصة "خير الشرقية"، وذلك ضمن عدد من المشاريع التنموية والخيرية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التكامل بين الجهات الخيرية والتنموية.