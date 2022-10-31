تاريخ الجزائر المشرف في النهوض بالتضامن العربي يعزز فرص نجاح قمة العرب الـ31

ويأتي تحرك الجزائر في مسار تعزيز التضامن العربي، بناءً على تجاربها السابقة في معالجة العديد من الملفات الشائكة عن طريق الحل السلمي، فضلًا عن تجربتها في محاربة الإرهاب خلال العشرية السوداء (1990-1999)، فضلًا عن اتفاقية السلام التي وقعت في الجزائر سنة 2000، بين إثيوبيا وإريتريا، وأيضًا دور الدبلوماسية الجزائرية خلال الحرب الأهلية في لبنان التي دامت 25 عامًا من 1975 إلى 1989 التي انتهت بالتوقيع على اتفاق الطائف في المملكة العربية السعودية، وهي المبادرة التي لعب فيها المبعوث الأممي أو السفير الجزائري الأسبق لخضر الإبراهيمي دورًا مهمًا.