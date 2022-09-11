مؤتمر القصيم الثاني لمستجدات أمراض الروماتيزم ينطلق أكتوبر المقبل

ويتناول المؤتمر تقديم أحدث البحوث في مجال أمراض الروماتيزم، وهو برنامج مكثف لمدة يومين، ويشكل فرصة لالتقاء الباحثين والعلماء والأساتذة من مختلف الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث، ويعتبر نقطة انطلاق للتعاون المعرفي والبحثي في هذا المجال، كما سيلقي الضوء على مستجدات أمراض الروماتيزم المختلفة التي قد تكون غامضة لدى كثيرين من المرضى أو تختلط في أذهانهم، وكذلك سيناقش أحدث المستجدات التي تُعنى بتشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية.