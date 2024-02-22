مساعد رئيس الشورى: في يوم التأسيس نستعيد ملاحم سطرها رجالٌ أوفياء متجاوزين الصعاب

رفعت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس.
وأكدت الدكتورة حنان الأحمدي أن يوم التأسيس يُعد يوماً تاريخياً خالداً في قلوب وذاكرة أبناء الشعب السعودي عندما تأسست الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، وقاد مع رجاله الأوفياء مرحلة تأسيس الدولة على كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأبانت أن ما ترمز إليه ذكرى يوم التأسيس من إرث تاريخي وحضاري وثقافي عندما تخطى الوطن العظيم عبر ملاحم تاريخية سطرها رجالٌ أوفياء، متجاوزين كافة الصعاب، حتى قامت أركانه وتوحد الناس في أرجائه وازدهرت الحياة في مختلف مراحل الدولة السعودية، حتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
ونوهت بما تشهده المملكة في عهدها الزاهر من تطور وتنمية وتقدم علمي ونهضة وريادة في مختلف المجالات انطلاقاً من رؤية طموحة تعيش المملكة في عزها وتفتخر وتعتز بمخرجاتها، سائلةً المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة إنه سميع مجيب.