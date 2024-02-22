مساعد رئيس الشورى: في يوم التأسيس نستعيد ملاحم سطرها رجالٌ أوفياء متجاوزين الصعاب

وأكدت الدكتورة حنان الأحمدي أن يوم التأسيس يُعد يوماً تاريخياً خالداً في قلوب وذاكرة أبناء الشعب السعودي عندما تأسست الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، وقاد مع رجاله الأوفياء مرحلة تأسيس الدولة على كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.