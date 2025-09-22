العثيم يهنئ القيادة الحكيمة والشعب السعودي الوفي بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لليوم الوطني

وأكد العثيم أن اليوم الوطني يمثل مناسبة خالدة في وجدان كل مواطن، بما يحمله من معان راسخة تجسد ملحمة التوحيد والبناء، التي أسسها القائد المؤسس، فأرسى دعائم دولة راسخة على مبادئ الوحدة الوطنية والقيم الإسلامية الأصيلة. وأوضح أن المملكة، بعون الله، ثم بحكمة قيادتها الرشيدة، قد أصبحت تتمتع بمكانة دولية مرموقة، وثِقَل سياسي واقتصادي يعزز حضورها الفاعل والمؤثر على الساحة العالمية.