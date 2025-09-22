العثيم يهنئ القيادة الحكيمة والشعب السعودي الوفي بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لليوم الوطني

رفع الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لليوم الوطني المجيد، ذكرى توحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه–.
وأكد العثيم أن اليوم الوطني يمثل مناسبة خالدة في وجدان كل مواطن، بما يحمله من معان راسخة تجسد ملحمة التوحيد والبناء، التي أسسها القائد المؤسس، فأرسى دعائم دولة راسخة على مبادئ الوحدة الوطنية والقيم الإسلامية الأصيلة. وأوضح أن المملكة، بعون الله، ثم بحكمة قيادتها الرشيدة، قد أصبحت تتمتع بمكانة دولية مرموقة، وثِقَل سياسي واقتصادي يعزز حضورها الفاعل والمؤثر على الساحة العالمية.
وأضاف العثيم أن الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية الغالية إنما هو تجديد لمشاعر الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، وتجسيد لمسيرة العطاء التي انطلقت منذ عهد الملك المؤسس –طيب الله ثراه–، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –أيدهما الله–، حيث تحل علينا ذكرى اليوم الوطني ومسيرة الخير تشهد فصولًا جديدة من الإنجاز والنماء في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية والعمرانية.
وأشار إلى أن بلادنا الغالية تستشرف اليوم مستقبلًا واعدًا من خلال الرؤية المباركة 2030، التي رسمت ملامح تحول تاريخي، وأرست أسسا قوية لمستقبل مشرق، وجعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة عبر مشروعات كبرى ومبادرات رائدة تعكس طموح القيادة وتطلعات الشعب السعودي الكريم.
وختم العثيم بالدعاء سائلًا المولى عز وجل أن يوفق مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير وطننا الغالي وعزّه ورفعة شأنه، وأن يديم على مملكتنا أرض الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها.