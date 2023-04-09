سَلِّ صيامَك.. جزاء الصبر في قصة الصحابي الذي انتظر العمى والصحابية التي لم تخبر زوجها بموت طفلهما

فما أجمل أن يتحلّى المسلم بخلق الصبر، ويجعله زادًا له في حياته على الدوام؛ يقول الله تعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" "البقرة 155 – 157".