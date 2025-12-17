تجربة عالمية.. 130 عرضًا يوميًا في "بوليفارد وورلد" بمشاركة 200 فنان

تنوع مستمر وتجربة متجددة

تشمل العروض استعراضات فلكلورية، وعروضًا ترحيبية متجولة، ورقصات شعبية، وعروضًا فنية حيّة، تُقدَّم وفق جدول زمني يضمن استمرارية المشهد الترفيهي من الافتتاح وحتى الإغلاق. ويصل تكرار بعض العروض إلى خمس مرات يوميًا، ما يمنح الزائر حرية التنقل دون القلق من تفويت أي فعالية.