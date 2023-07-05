سفير الشباب العربي يدعو إلى تضافر الجهود لمجابهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة

ودعا الهاجري إلى ضرورة تضافر الجهود العربية لبناء عقول الشباب العربي، وتأهيله لمجابهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة والعمل على حماية المجتمعات العربية من أي محاولات للنيل منها ومن شبابها، باعتبار أن الشباب العربي هم مستقبل هذه الأمة وحاضرها.

وشدد على أهمية وجود رؤية شبابية عربية مشتركة لخلق جيل واعٍ وقادر على مواكبة التحديات الراهنة، داعيًا الشباب العربي لاستثمار طاقاته للمساهمة في بناء أوطانهم في المجالات كافة وبذل المزيد من الجهود لتمكين الشباب العربي، كى يحتل مكانته الحقيقية، ويحقق طموحاته في البناء والتقدم.