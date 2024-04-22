دراسة بحثية لـ"الأرصاد" تكشف عن زيادة وتيرة هطول الأمطار في جميع أنحاء المملكة

وبين المركز في الدراسة حول غزارة الأمطار بكميات غير مسبوقة في مدة وجيزة؛ أن تحاليل بيانات رصد الأمطار لمدن (أبها، جدة، الرياض) تشير إلى أن شدة الهطول التي تعود تكرارها كل (10) سنوات تبلغ (113، 56، 33 ملم/ يوم)، ولكل 50 سنة تبلغ (45،86،169ملم/يوم)، والتي تعود تكرارها كل (100) عام تبلغ حوالي (192، 99، 50 ملم/يوم) على التوالي لكل الفترات المذكورة.