"أمانة جدة" تضبط 30 ألف كيلو من التبغ المخلوط بمواد البناء

تمكنت حملة استباقية مكونة من "أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني"، من ضبط مستودع جنوب المحافظة لتصنيع منتجات "التبغ" بطرق مخالفة.
وصادرت الحملة ما يقارب 30 ألف كيلو من منتجات التبغ المصنعة من مواد منتهية الصلاحية.
وقالت أمانة محافظة جدة إنها قادت حملة ميدانية بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، استهدفت أحد المستودعات بمنطقة "الخمرة" جنوب المحافظة.
وأضافت: ضبطت الفرق الميدانية داخل المستودع، أعمال خلط وعمل منتجات "التبغ" المتنوعة باستخدام عناصر منتهية الصلاحية ومواد البناء، بالإضافة لأخرى مجهولة المصدر؛ حيث كان يجري تعبئتها في علب فارغة تمهيدًا لتسويقها وبيعها للجمهور.
وأشارت الأمانة إلى أنها صادرت 13 ألف كيلو من "التمباك" مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية، و1768 نكهة سحب إلكترونية سعة 60 مللي مجهولة المصدر.
وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.