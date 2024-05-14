"أمانة جدة" تضبط 30 ألف كيلو من التبغ المخلوط بمواد البناء

وأضافت: ضبطت الفرق الميدانية داخل المستودع، أعمال خلط وعمل منتجات "التبغ" المتنوعة باستخدام عناصر منتهية الصلاحية ومواد البناء، بالإضافة لأخرى مجهولة المصدر؛ حيث كان يجري تعبئتها في علب فارغة تمهيدًا لتسويقها وبيعها للجمهور.