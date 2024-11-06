"سعود الطبية" تمكّن 5 آلاف شخص من استعادة حياتهم عبر الأطراف الصناعية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن نجاحها على مدى السنوات الخمس الماضية في تمكين أكثر من 5 آلاف شخص من مبتوري الأطراف من استعادة حياتهم الطبيعية عبر خدمة تركيب الأطراف الصناعية.
ووفق ما أوردته المدينة عبر حسابها في منصة "إكس"، فإن هذا الإنجاز ضمن التزام المدينة المستمر بتقديم رعاية صحية متميزة، وتحقيق جودة حياة أفضل للمرضى من خلال أحدث التقنيات والخدمات الطبية.
وأوضحت المدينة، على هامش فعالية اليوم العالمي للأطراف الصناعية، أن خدمات الأطراف الصناعية تشمل جميع مراحل الرعاية، بدءًا من أخذ القياسات اللازمة وتركيب الأطراف الصناعية، وصولًا إلى المتابعة المستمرة مع المرضى؛ لضمان نجاح العملية وملاءمة الأطراف الصناعية لاحتياجاتهم، ويتم تقديم هذه المتابعة من خلال عيادات حضورية وافتراضية لضمان سهولة الوصول واستدامة الرعاية.
وأشارت إلى أن قسم الأطراف الصناعية يسعى دومًا إلى توفير أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في هذا المجال، مما يسهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من مراجعي التأهيل الطبي وتقديم أفضل مستويات الخدمة.
ويبرز هذا النجاح حجم الدور الريادي لمدينة الملك سعود الطبية في مجال التأهيل الطبي في المملكة، وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة، والتزامها المستمر بتحسين حياة المرضى وتقديم خدمات صحية متقدمة تعزز جودة حياة الأفراد والمجتمع.