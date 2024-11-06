"سعود الطبية" تمكّن 5 آلاف شخص من استعادة حياتهم عبر الأطراف الصناعية

وأوضحت المدينة، على هامش فعالية اليوم العالمي للأطراف الصناعية، أن خدمات الأطراف الصناعية تشمل جميع مراحل الرعاية، بدءًا من أخذ القياسات اللازمة وتركيب الأطراف الصناعية، وصولًا إلى المتابعة المستمرة مع المرضى؛ لضمان نجاح العملية وملاءمة الأطراف الصناعية لاحتياجاتهم، ويتم تقديم هذه المتابعة من خلال عيادات حضورية وافتراضية لضمان سهولة الوصول واستدامة الرعاية.