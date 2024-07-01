"أمانة المدينة" ترفع أكثر من ربع مليون طن من المخلفات في موسم الحج

وأكدت "الأمانة" أن عدد كوادرها يصل إلى أكثر من 8000 موظف وموظفة وفني ومهندس، شاركوا في تنفيذ الخطة، مجهزين بأكثر من 800 آلة ومعدة، في نطاق 5 بلديات تابعة؛ حيث تمثلت أعمالهم في مراقبة جودة وسلامة الأغذية، وسرعة رفع النفايات المنتجة في مناطق إقامة ضيوف الرحمن، وتنظيم الأسواق والرقابة عليها، ومكافحة آفات الصحة العامة- بما لا يتعارض مع صحة المواطنين والزوار، وزيادة الجهود المخبرية في مختبر الأمانة لفحص العينات والتأكد من سلامة المنتجات؛ حيث قام المختبر المركزي والمختبر المتنقل بفحص أكثر من (3000) عينة في الأغذية والمياه والأسطح؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المدينة المنورة.