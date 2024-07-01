"أمانة المدينة" ترفع أكثر من ربع مليون طن من المخلفات في موسم الحج

ركّزت أمانة منطقة المدينة المنورة في أعمال خطتها الموسمية لحج هذا العام 1445هـ، على توفير أفضل الخدمات لزائري المدينة من ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج والمغادرين عبرها إلى بلدانهم، بعد أن مَنّ الله عليهم بأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وشملت الخطة، تكثيف الخدمات في النظافة العامة وصحة البيئة ومكافحة آفات الصحة العامة، ومراقبة المنشآت الغذائية والتجارية في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية، والحد من الباعة الجائلين، إلى جانب الرقابة على مراكز الخدمة ومشتملاتها.
وبلغ إجمالي ما تم رفعه من المخلفات الصلبة (75199) طنًّا، و(158984) طنًّا من مخلفات الهدم والبناء، إلى جانب تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي؛ حيث تم استخدام ما يزيد على (2274) لترًا لمعالجة عدد من المواقع، ومعالجة وتطهير (177968) حاوية، باستخدام أكثر من (224) لتر من المطهرات، وقيام الجهات الرقابية بـ(1965) جولة، وتركيب (1043) مصيدة فرمونية.
وأكدت "الأمانة" أن عدد كوادرها يصل إلى أكثر من 8000 موظف وموظفة وفني ومهندس، شاركوا في تنفيذ الخطة، مجهزين بأكثر من 800 آلة ومعدة، في نطاق 5 بلديات تابعة؛ حيث تمثلت أعمالهم في مراقبة جودة وسلامة الأغذية، وسرعة رفع النفايات المنتجة في مناطق إقامة ضيوف الرحمن، وتنظيم الأسواق والرقابة عليها، ومكافحة آفات الصحة العامة- بما لا يتعارض مع صحة المواطنين والزوار، وزيادة الجهود المخبرية في مختبر الأمانة لفحص العينات والتأكد من سلامة المنتجات؛ حيث قام المختبر المركزي والمختبر المتنقل بفحص أكثر من (3000) عينة في الأغذية والمياه والأسطح؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المدينة المنورة.