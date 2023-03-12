الإطاحة بمتسولين ومتسولات يمنيين بطرق عامة ومساجد في الطائف وجدة

تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم، ففي منطقة مكة المكرمة تم رصد مخالف ومخالفة لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية يتسولان بأحد الطرق العامة في محافظة الطائف، كما تم رصد مُخالف من الجنسية اليمنية قام بالتسول داخل أحد المساجد، وتم رصد مقيم من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول داخل أحد المساجد بمحافظة جدة.