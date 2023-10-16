"وادي أبها".. فُرص وظيفية واستثمارية ضخمة ودعم للناتج المحلي

فُرص عمل كبيرة، ومساهمة في اقتصاد السعودية والناتج المحلي، وتوفير فرص استثمارية متنوعة.. تنتظر أن تخلقها وتوفرها شركة "أردارا" التي أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إطلاقها، وذلك عبر مشروع وادي أبها.
ويعمل مشروع وادي أبها على توفير فرص استثمارية ضخمة في مجالات عدة؛ إذ سيكون أمام المستثمرين الاختيار بين الاستثمار في مجال الضيافة أو السكن أو التجزئة أو التجارة.
يأتي ذلك نظرًا لما يتميز به المشروع من مقومات جذب للحركة السياحية والترفيهية ودور الضيافة وغيرها، بالاستفادة من خصائص الموقع المميزة؛ إذ يمتد المشروع على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، ويضم خمس مناطق رئيسية بطابع متفرد.
نتائج مُبشِّرة يُتوقع أن يسفر عنها مشروع وادي أبها، تتمثل في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى عام 2030.
ويتناسب المشروع مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير "قمم وشيم"، التي أعلنها ولي العهد في عام 2021.
من جهة أخرى، عملت السعودية من خلال رؤية 2030 على خلق فرص واسعة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة.. وأطلق البرنامج مبادرات طموحة لتدريب الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع الخاص، وشغل ملايين الوظائف بحلول عام 2030.
وبإمكان السائحين من جميع أنحاء العالم زيارة وادي أبها عبر التأشيرة السياحية التي أطلقتها السعودية عام 2019.
كما يأتي مشروع وادي أبها ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة تحت مظلة الرؤية؛ إذ يستهدف البرنامج توفير أكثر من 143 ألف وظيفة في القطاع الثقافي السعودي، ويسهم مشروع وادي أبها في دعم تحقيق هذا المستهدف.
يُذكر أن إطلاق شركة "أردارا" يأتي تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعمل على فتح مشاريع رائدة في قطاعات واعدة؛ ليدفع نحو تنوُّع الاقتصاد السعودي غير النفطي؛ لتصبح السعودية أكثر ازدهارًا وتطورًا من أي وقت مضى.
وتركز استثمارات الصندوق على فتح آفاق جديدة لصناعات مستقبلية، وتزيد من المشاريع الابتكارية والإبداعية، وتخلق العديد من الفرص الوظيفية الطموحة، وتوفر فرصًا هائلة في جميع القطاعات، وتدعم ازدهار القطاع الخاص، وتساعد على تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، وتقوده نحو مستقبل واعد ومشرق.