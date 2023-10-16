"وادي أبها".. فُرص وظيفية واستثمارية ضخمة ودعم للناتج المحلي

وتركز استثمارات الصندوق على فتح آفاق جديدة لصناعات مستقبلية، وتزيد من المشاريع الابتكارية والإبداعية، وتخلق العديد من الفرص الوظيفية الطموحة، وتوفر فرصًا هائلة في جميع القطاعات، وتدعم ازدهار القطاع الخاص، وتساعد على تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، وتقوده نحو مستقبل واعد ومشرق.