توزيع المياه على الأسر المحتاجة في اتفاقية تجمع "سقيا الماء" و"الأسر الاقتصادية"

من جانبه، أكد "آل طالب" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجمعيتين على التعاون والتنسيق المشترك، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمحتاجين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز دور الجمعيتين في خدمة المجتمع، وتقديم الخدمات الأساسية للمحتاجين.