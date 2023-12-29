توزيع المياه على الأسر المحتاجة في اتفاقية تجمع "سقيا الماء" و"الأسر الاقتصادية"

وقّعت جمعية سقيا الماء، وجمعية الأسر الاقتصادية بمدينة الرياض، اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم خدمات السقيا للجمعية.
وقّع الاتفاقية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الماء، وناصر الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الإدارة من كلا الجمعيتين.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات السقيا للجمعية، بما في ذلك: توفير المياه للأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية، وتوزيع المياه على الأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعية، كما سيكون هناك تنفيذ مشاريع وبرامج السقيا بالتعاون مع الجمعية.
من جانبه، أكد "آل طالب" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجمعيتين على التعاون والتنسيق المشترك، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمحتاجين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز دور الجمعيتين في خدمة المجتمع، وتقديم الخدمات الأساسية للمحتاجين.
وأضاف: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية الأسر الاقتصادية، التي تعد من الجمعيات الخيرية الرائدة في المملكة العربية السعودية، فهذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز دورنا في تقديم خدمات السقيا للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة".
من جهته، قال "الغربي": "نحن ممتنون لجمعية سقيا الماء على هذه الشراكة، التي ستسهم في تحسين جودة خدماتنا للأسر المحتاجة".