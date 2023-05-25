جازان.. قائد حرس الحدود ينقل تعازي وزير الداخلية لأسرة الشهيد "بعلول"

نقل اليوم قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري ، تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول زياد بن طلال بعلول ، الذي استُشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه، والدفاع عن وطنه في الحد الجنوبي بمحافظة الداير بمنطقة جازان.
وعبَّر اللواء الشهري خلال زيارته أسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الرافعي التابعة لمحافظة صبيا عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
فيما عبَّر والد طلال بعلول وإخوانه الدكتور عبدالعزيز بن طلال بعلول وعبدالله بن طلال بعلول ومحمد بن طلال بعلول وعاصم بن طلال بعلول عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استُشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.