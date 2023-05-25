جازان.. قائد حرس الحدود ينقل تعازي وزير الداخلية لأسرة الشهيد "بعلول"

نقل اليوم قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري ، تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول زياد بن طلال بعلول ، الذي استُشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه، والدفاع عن وطنه في الحد الجنوبي بمحافظة الداير بمنطقة جازان.