"الفالح": الاستثمار حاضر في كل زوايا رؤية المملكة 2030

وبيّن أن الكثير من الاتفاقيات التي أبرمت بعشرات المليارات هي استثمارات بين أقطاب الاقتصاد السعودي، متمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي والأجنبي، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال القمة الصينية ما هو إلا جزء من سلسلة بدأت للبحث عن الفرص وتطوير الفرص الاستثمارية وهي أحد المحاور الرئيسة التي تجمع كل ما لدى ملاك الفرص من وزارات وهيئات أو شركات، حيث نقوم بتطوير هذه الفرص وبلورتها والقيام ببعض دراسات الجدوى أو ما قبل الجدوى ووضعها على منصات استثمارية مثل "استثمر في السعودية"، وإتاحتها للتشارك بين القطاع الخاص السعودي والأجنبي.