محليات

أسواق "حقل تبوك" قُبيل رمضان.. إقبال ومنتجات متوافرة والرقابة حاضرة

السلع الرمضانية متوافرة وبكميات وفيرة وسط حالة استقرار في الأسعار
وفرة المنتجات الغذائية والرمضانية بأسواق محافظة حقل
وفرة المنتجات الغذائية والرمضانية بأسواق محافظة حقل
واس
واس

تشهد الحركة التجارية في المتاجر وأسواق المواد الغذائية بمحافظة حقل بمنطقة تبوك، هذه الأيام إقبالاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في ظل توافر السلع الاستهلاكية والغذائية بشكل كبير، خصوصاً الأصناف الغذائية التي تدخل في الأطباق والوجبات الرمضانية.

وتوافرت السلع الرمضانية في أسواق محافظة حقل والمراكز التابعة لها وبكميات وفيرة، واستقرار في الأسعار.

ويتزامن إقبال المستهلكين على شراء احتياجات رمضان، مع جهود رقابية تبذلها الجهات المعنية لرصد المخالفات والتأكد من تقيُّد نقاط البيع بالأنظمة والتعليمات المقرّرة.

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