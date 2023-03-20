أسواق "حقل تبوك" قُبيل رمضان.. إقبال ومنتجات متوافرة والرقابة حاضرة

تشهد الحركة التجارية في المتاجر وأسواق المواد الغذائية بمحافظة حقل بمنطقة تبوك، هذه الأيام إقبالاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في ظل توافر السلع الاستهلاكية والغذائية بشكل كبير، خصوصاً الأصناف الغذائية التي تدخل في الأطباق والوجبات الرمضانية.