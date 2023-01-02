"هيئة المراجعين" تطلق فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي.. غداً

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام دور التعليم في تنمية مهنة المحاسبة تحت شعار "الإعداد المبكر لسوق العمل"، كما يسلّط الضوء على المهنة والفرص الواعدة التي تحققها، إضافة إلى استعراض وتبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة المحاسبة، والاطلاع على مستجدات المهنة، إضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها، وإبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.