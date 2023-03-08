توقعات بأمطار رعدية على العاصمة يومَي الخميس والجمعة

توقّعت مصادر أرصادية تأثر مدينة الرياض بفرص مُتعددة للأمطار خلال اليومين المقبلين "الخميس والجمعة".
ووفق "طقس العرب"، يُتوقع أن تبقى العاصمة الرياض يوم الخميس ويوم الجمعة بأحوال جوية غير مستقرة، وتتكاثر السحب على فترات وتتساقط زخاتٌ متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر؛ قد تترافق أحياناً بحدوث الرعد.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءاً من غد الخميس إلى يوم السبت الموافق 11 مارس 2023.
وأهاب المركز الوطني للأرصاد، بالجميع، اتباع تعليمات الجهات المعنية، ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.