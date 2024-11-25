رئيس اللجنة العلمية يؤكّد: مؤتمر التوائم الملتصقة دليل على كفاءة الجرّاحين السعوديين

كما نوّه إلى أن تجارب عمليات فصل التوائم، التي بدأت في المملكة منذ عام 1990، أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في تراكم الخبرات لدى الجرّاحين السعوديين، بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة؛ وأصبحت تمثل ميزة تنافسية للمملكة في مجال الطب الجراحي.