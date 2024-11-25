رئيس اللجنة العلمية يؤكّد: مؤتمر التوائم الملتصقة دليل على كفاءة الجرّاحين السعوديين

أكَّد الدكتور عبدالله المعلم؛ رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر التوائم الملتصقة، أن المؤتمر الدولي المنعقد في الرياض هو الأول من نوعه على مستوى العالم، ويظهر مهارة وكفاءة الأطباء السعوديين في هذا المجال الطبي المتخصّص.
وأضاف د. "المعلم"؛ أن الدعم الذي يتلقاه المؤتمر من قِبل خادم الحرمين الشريفين يعكس العناية البالغة التي توليها القيادة للمبادرات الصحية.
كما نوّه إلى أن تجارب عمليات فصل التوائم، التي بدأت في المملكة منذ عام 1990، أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في تراكم الخبرات لدى الجرّاحين السعوديين، بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة؛ وأصبحت تمثل ميزة تنافسية للمملكة في مجال الطب الجراحي.