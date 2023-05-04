هل تسببت لقاحات كورونا في إضعاف مناعة متلقّيها؟ مدير الطب الوقائي يجيب

أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي الدكتور ماجد الشمراني أن اللقاحات بشكل عام تعتبر آمنة خاصة لقاح كوفيد-19، والتي قدّمت الجهات الصحية منها كميات كبيرة للمستفيدين تخطّت المليار جرعة.
وأضاف "الشمراني" أن وجود بعض المضاعفات غير الخطيرة أو الأعراض الجانبية البسيطة للقاحات أمر وارد.
وتابع في مداخلته ببرنامج "اليوم" على "الإخبارية" ردًا على سؤال حول ادّعاء البعض بأن لقاحات كورونا أضعفت المناعة لدى متلقيها أنه بالمجمل اللقاح آمن جدًا، وفي وزارة الصحة لم يتم تسجيل وفيات مباشرة بسبب اللقاح، لكن المضاعفات كانت نادرة جدًا.