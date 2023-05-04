هل تسببت لقاحات كورونا في إضعاف مناعة متلقّيها؟ مدير الطب الوقائي يجيب

وتابع في مداخلته ببرنامج "اليوم" على "الإخبارية" ردًا على سؤال حول ادّعاء البعض بأن لقاحات كورونا أضعفت المناعة لدى متلقيها أنه بالمجمل اللقاح آمن جدًا، وفي وزارة الصحة لم يتم تسجيل وفيات مباشرة بسبب اللقاح، لكن المضاعفات كانت نادرة جدًا.