"الزعاق": بعد 27 يوماً نودّع درجات الحرارة الأربعينية وفي هذا التوقيت نستقبل الشتوية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، إنه بعد 27 يوماً نودّع درجات الحرارة الأربعينية على كل المناطق، وبعد 88 يوماً نستقبل الدرجات الشتوية.