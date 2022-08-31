"الزعاق": بعد 27 يوماً نودّع درجات الحرارة الأربعينية وفي هذا التوقيت نستقبل الشتوية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، إنه بعد 27 يوماً نودّع درجات الحرارة الأربعينية على كل المناطق، وبعد 88 يوماً نستقبل الدرجات الشتوية.
وكشف الزعاق، عن الفوارق بين الحرارة الجوية والحرارة الأرضية.
وأوضح أن الحرارة تنقسم إلى قسمين: جوية مقاسة تقيسها الأجهزة ومحسوسة تقيسها الأجساد، والحرارة الأرضية تكون بين سطحية مواجهة للشمس وأخرى داخلية مندسة عن الشمس.
وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر، أن الحرارة الجوية تختلف على مدار الساعة، أما الحرارة الأرضية فتختلف على مدار الفصول، وبداية شدة الحرارة الجوية والأرضية يبدأ مع انصراف الشمس من جهة الشمال للجنوب، وتستمر لمدة 3 أشهر؛ هي يونيو ويوليو وأغسطس.
ولفت الزعاق، إلى أن شدة الحرارة تكون في زدحة وجمرة القيظ يوليو وأغسطس، وهي الفترة التي ينزل فيها منسوب مياه الآبار وبعضها يجف.