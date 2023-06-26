"العدل": 18 دائرة قضائية و4 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن

وأكدت أنه إلى جانب الدوائر القضائية وكتابات العدل المتنقلة، يمكن لضيوف الرحمن الاستفادة من 150 خدمة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa، وتطبيق ناجز المتوفر في جميع متاجر الأجهزة الذكية، مشيرة إلى أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج ولكل من يخدمهم من منسوبي القطاعين الأمني والصحي وغيرهما، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة.