برئاسة وزير الخارجية.. عقد الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي في نيويورك

واستعرض الاجتماع آفاق العلاقات الخليجية - الأوروبية التي تستند على تاريخ طويل من التفاهم والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وأهمية تكثيف العمل الخليجي الأوروبي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين، والتشديد على توطيد العمل المشترك في مجال الحفاظ على البيئة والتصدّي للتغير المناخي وفقًا للمبادرات العالمية في هذا الشأن، وسبل دعم وتقديم كل التسهيلات الاستثمارية لقطاع الأعمال في دول الخليج وأوروبا، بهدف تحقيق مزيدٍ من الازدهار والرفاهية للشعوب الخليجية والأوروبية.