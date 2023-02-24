محليات

إدارة الترجمة بـ"الداخلية" تقدم خدماتها في "أيدكس 2023" بأبوظبي

عبر فريق مؤهل بعدد من اللغات الأجنبية في جناح الوزارة بالقاعة "10"
إدارة الترجمة بـ"الداخلية" تقدم خدماتها في "أيدكس 2023" بأبوظبي
واس
واس

شاركت الإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023"، المقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي من خلال جناح الوزارة في القاعة رقم (10)، والذي يقدم خدمات الترجمة لضيوف المعرض من خلال فريق مؤهل بعدد من اللغات الأجنبية.

وأتت مشاركة وزارة الداخلية في "أيدكس 2023"؛ تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة؛ بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وزارة الداخلية
معرض الدفاع الدولي
أيدكس 2023

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