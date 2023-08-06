لغير المقبولين 1445هـ.. "جامعة الملك سعود" توضح آلية التقديم للقبول بالفصل الدراسي الثاني

وأردفت الجامعة أن التخصيص في بكالوريوس مسار الكليات الإنسانية يتم بعد إكمال متطلبات السنة الأولى المشتركة للمسار بعدها يكون التخصص تنافسيًّا في أحد برامج الكليات وفي الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وسيكون التخصص "حوسبة تطبيقية"، أما في الدبلومات فالقبول في الفصل المشترك لكلية المجتمع ثم يتم التخصص تنافسيًّا في أحد برامج الكلية أيضًا لتخصص "محاسبة ضريبية".