لغير المقبولين 1445هـ.. "جامعة الملك سعود" توضح آلية التقديم للقبول بالفصل الدراسي الثاني

أكدت جامعة الملك سعود من خلال عمادة القبول والتسجيل، للطلاب والطالبات الذين لم يتم قبولهم من خلال بوابتي القبول الإلكتروني الموحد لهذا العام 1445هـ، أنه يمكنهم التقديم للفصل الدراسي الثاني للبرامج والدبلومات المتاحة إلكترونيًّا فقط دون الحاجة للمراجعة.
وأوضحت "العمادة" أنه لا يوجد تقديم ورقي للقبول في الجامعة، وطلب القبول المتاح يتم من خلال بوابة القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات، في مسار الكليات الإنسانية بالسنة الأولى المشتركة، وبرنامج الحوسبة التطبيقية، ودبلومات كلية المجتمع بالجامعة.
وأضافت أن الفرصة ستتاح للطلاب عبر الرابط الإلكتروني (https://darpb.ksu.edu.sa)، وللطالبات عبر الرابط (https://darpg.ksu.edu.sa) حتى تاريخ 6/ 3/ 1445هـ؛ حيث سيكون التقديم للطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس في مسار الكليات الإنسانية، والدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وفي الدبلوم المتوسط للطلاب فقط في كلية المجتمع.
وأردفت الجامعة أن التخصيص في بكالوريوس مسار الكليات الإنسانية يتم بعد إكمال متطلبات السنة الأولى المشتركة للمسار بعدها يكون التخصص تنافسيًّا في أحد برامج الكليات وفي الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وسيكون التخصص "حوسبة تطبيقية"، أما في الدبلومات فالقبول في الفصل المشترك لكلية المجتمع ثم يتم التخصص تنافسيًّا في أحد برامج الكلية أيضًا لتخصص "محاسبة ضريبية".