من 15 إلى 22 رمضان.. "الشؤون الإسلامية" تعلن وظائف تعاقدية للجنسَيْن

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توافُر وظائف تعاقدية في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسَيْن، والإمامة والأذان.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على هذه الوظائف إلى التقديم عبر البوابة الإلكترونية https://www.moia.gov.sa/career/Pages/Default.aspx، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 22 رمضان الجاري 1445هــ.
وفي مجال الدعوة اشترطت الوزارة حصول المتقدم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير جيد جدًّا فأعلى، أما في وظائف الإمامة والأذان ومراقبي المساجد وحراس الأمن فاشترطت الوزارة الحصول على الشهادة الثانوية كحد أدنى.
كما يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، والمقابلة الشخصية.