من 15 إلى 22 رمضان.. "الشؤون الإسلامية" تعلن وظائف تعاقدية للجنسَيْن

وفي مجال الدعوة اشترطت الوزارة حصول المتقدم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير جيد جدًّا فأعلى، أما في وظائف الإمامة والأذان ومراقبي المساجد وحراس الأمن فاشترطت الوزارة الحصول على الشهادة الثانوية كحد أدنى.