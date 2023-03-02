المتحف الوطني يعلن برامجه خلال مارس.. الزوار على موعد مع تجربة ثقافية فريدة

وتتضمن اللقاءات السبعة التي سيقدمها المتحف لقاء "الوقت في الشعر والعلوم" للغوص في هذه العوالم وأسرارها، و "لقاء جمال المملكة الطبيعي: كنوز ومغامرات "، الذي يُسلط الضوء على حضور المملكة الطبيعي والتنوع الحيوي الذي تمتلكه، ويقرأ تأثير هذه الطبيعة على مشهد المملكة الفني، ولقاء "أسرار الجواهر "، الذي يستعرض تاريخ الجواهر من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، وآخر بعنوان "فلورا في فنون المجوهرات"، الذي يسلط الضوء على كتاب "فلورا"، الذي نشره متحف الفنون الزخرفية في باريس بالشراكة مع مدرسة "ليكول" لفنون صياغة المجوهرات، عن أسرار مجموعة من المجوهرات التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا.