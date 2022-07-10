مكة المكرمة.. مصادرة وإتلاف 85 ذبيحة غير صالحة للاستخدام الآدمي
كثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية من خلال البلديات الفرعية؛ ما أسفر عن ضبط عدد من المطابخ مخالفة للاشتراطات الصحة والسلامة العامة، ومصادرة اللحوم، وتطبيق الجزاءات واللوائح.
وضبطت بلدية الشوقية الفرعية موقعًا عبارة عن مسلخ عشوائي، يتم بداخله ذبح الأضاحي من قِبل عمالة مخالفة، لا تحمل شهادات صحية. وتمت مصادرة 25 رأسًا من الأغنام، وإغلاق الموقع في الحال، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
كما شددت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية؛ ما أسفر عن ضبط ثلاثة مستودعات مخالفة، تُقدر مساحتها بـ2400 متر مربع، تُستخدم لتخزين الحديد والسكراب والآلات الكهربائية بشكل عشوائي. وتم إغلاق المواقع في الحال، وجارٍ إكمال اللازم حيال المخالفين.
وشددت بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية على المطابخ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من وجود الطبيب البيطري؛ وأسفر ذلك عن إغلاق مطبخين غير مصرح لهما، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مطابخ غير مستوفاة للاشتراطات الصحية.
كما أغلقت بلدية العمرة الفرعية مطبخَين غير مصرح لهما بذبح الأضاحي، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة التي نفَّذتها البلدية ضمن النطاق الإشرافي، فيما أكدت البلدية أن الجولات الرقابية متواصلة للتأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح وفقًا للاشتراطات البلدية، ومتابعة عمليات الذبح بصورة نظامية.
وضبطت بلدية المسفلة الفرعية فيلا سكنية؛ أُعدت لتدوير لحوم الأضاحي المتعفنة، وإعادة تسويقها، وجرى إتلاف (60) ذبيحة في الحال لظهور علامات الفساد والتلف. كما تم إغلاق الموقع وإفراغه، ومصادرة جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيالهم.