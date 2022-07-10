مكة المكرمة.. مصادرة وإتلاف 85 ذبيحة غير صالحة للاستخدام الآدمي﻿

كما أغلقت بلدية العمرة الفرعية مطبخَين غير مصرح لهما بذبح الأضاحي، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة التي نفَّذتها البلدية ضمن النطاق الإشرافي، فيما أكدت البلدية أن الجولات الرقابية متواصلة للتأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح وفقًا للاشتراطات البلدية، ومتابعة عمليات الذبح بصورة نظامية.